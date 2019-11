Affaires 94 milliards FCFA: Mamour Diallo sort de sa réserve et traite Sonko de bavard

Accusé par le député non moins leader du parti « Pastef les Patriotes », Ousmane Sonnko, de détournement de 94 milliards de F Cfa dans l'affaire du Tf 1451/5, l'ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo sort de sa réserve pour rassurer ses partisans. Il a qualifié M. Sonko de bavard.



« Je parle parce que c’est difficile pour vous (militants), mais sachez que je n’ai rien à me rapprocher. Je vous le dit ici, je dors tranquillement. Car, au moment de communiquer on l’a fait, ce qui peut démêler le vrai du faux l’on fait dans cette affaire ! Maintenant ce qui reste c’est le travail de la justice. Et je préfère vraiment me taire à ce sujet, parce que je peux dormir à tête reposer », rassure l’ancien directeur des Domaines, lors d’une rencontre politique avec le mouvement « Doli Macky».



Toutefois, Mamour Diallo ne s’est pas empêcher de traiter son accusateur Ousmane Sonko, sans le citer, de bavard. « Ceux qui parlent tout au long de la journée, savent de quoi avoir peur. Donc, ils peuvent chercher refuges jusqu’en Chine ou même au Pakistan. Mais ce qui est sûr, la vérité jaillira dans cette affaire. »