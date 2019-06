Affaires Aliou Sall: A Paris, Pierre Goudiaby Atépa assure qu’il sera à la Dic dès ce jeudi

Actuellement à Paris, Pierre Goudiaby Atépa, le président du mouvement Sénégal Rek, assure qu’il sera à la Dic dès ce jeudi. Il va, ainsi, aller répondre à une convocation que les enquêteurs lui ont déposée à son bureau de Dakar.

M. Atépa, irez-vous témoigner à la Dic, dans le cadre du dossier ouvert sur l’affaire Petro-Tim ?

Oui. Je peux vous confirmer qu’ils m’ont envoyé une convocation. S’ils ne l’avaient pas fait, je serais venu de moi-même. Ils m’ont envoyé une convocation à mon bureau. Je leur ai dit que là je suis à Paris. Je rentre mercredi. Et jeudi, à la première heure, je serai à la Dic. C’est clair, net et précis.

Vous y serez quand, exactement ?

Dès que je rentre. Je pense que c’est un devoir citoyen, qu’on vous convoque à la Dic, d’y aller. Il n’y a pas de souci, j’irai. Dès mon retour de Paris pour répondre à la convocation et dire tout ce que je sais de ça. J’ai reçu une convocation de la Dic. Je suis à Paris ; dès que je rentre, je répondrai à la convocation.

Qu’est-ce qui fonde votre détermination à aller répondre à la convocation des enquêteurs ?

Je répondrai avec un sentiment patriotique pour dire tout ce que je sais de cette affaire qui est une affaire importante. Il faut que la vérité triomphe. Tout Sénégalais qui peut apporter sa pierre à l’édification de la vérité doit répondre présent. Je répondrai présent. Dès jeudi, je serai à la disposition de la Dic.



