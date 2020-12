Affaires des gadgets alcoolisés : 1 an de prison requis contre les prévenus

Un an de prison ferme. C’est la peine requis mardi 29 décembre 2020, par le maître des poursuites contre les prévenus dans l’affaire des gadgets contenant de l’alcool (6°). Au nombre de six (6), ils sont poursuivis pour mise en vente de « gadgets alcoolisés » mettant en danger la vie d’autrui.



Appelés à la barre, les mis en causent ont soutenu qu’ils ignoraient que le produit contenait de l’alcool. Le fournisseur principal, le Libanais Aly Khalil, a déclaré pour sa part, qu’il a acquis la marchandise auprès d’un commerçant gambien.



Il a reconnu avoir vendu 15 cartons à la commerçante, Rouguiyatou Diallo, moyennant 18.000 F Cfa l’unité.



Dans ses observations, le procureur de la République a requis à charge et à décharge. Le parquetier a demandé une peine ferme d’un an contre Aly Khalil, Thierno Adama Diallo, Aïdara Guaraye et Mamadou Ba.



Par contre, il a sollicité la relaxe d Oussam Khalil et une peine de 6 mois assorti du sursis contre la dame Sylvie Dasilva.



Le pool d’avocats de la défense a plaidé la relaxe pure et simple. Le verdict sera rendu le 5 janvier prochain.