Affaires dite des 94 milliards FCFA : l'opposant Ousmane Sonko dit avoir été entendu par le Doyen des juges

Absent à la conférence de presse qui'il a convoqué, l'opposant Ousmane Sonko a affirmé jeudi avoir été entendu par le Doyen des juges sur l'affaire dite des 94 milliards FCFA dans laquelle il a déposé une plante contre l'ancien directeur des Domaines Mamour Diallo qu'il accuse d'avoir détourné ce montant.



"Le Doyen des juges m'a appelé. Il m'a entendu. Je lui ai dit tout ce que j'avais écrit dans ma plainte. Il a fixé l'ordonnance de consignation. Mamour Diallo, ses complices et tous ceux qui sont derrière lui vont répondre au tribunal", a dit Sonko.



Revenant sur les réformes annoncées à l'Assemblée nationale, leader des Patriotes soutient que ce théâtre ne doit pas avoir lieu selon la loi. "Selon la loi, du moment où le tribunal a pris le dossier, l'Assemblée nationale n'a plus rien à dire. C'est l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit".



"Retenez que le combat vient de commencer et nous allons l'emporter", lancé Sonko sous les applaudissements de ses militants.



La déclaration de Ousmane Sonko