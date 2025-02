Affrontement à l'Université Iba Der Thiam: L’étudiant Mady Ndiaye perd un œil

L'étudiant Mady Ndiaye a perdu un œil au cours des violents affrontements survenus ce mardi 11 février 2025 à l'université Iba Der Thiam de Thiès entre les étudiants et les forces de l’ordre.



Les étudiants protestent contre la situation critique liée à l’arrivée de 1 494 nouveaux bacheliers, aggravant les problèmes d’hébergement et de restauration.



Ils exigent l’accélération des travaux d’infrastructures, notamment la finalisation du nouveau restaurant universitaire et du service médical.