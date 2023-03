Affrontements à Dakar : des sièges de l’APR et celui de l’AFP à Sacré Cœur vandalisés

Plusieurs sièges de parti de la mouvance présidentielle ont été saccagés lors des manifestations de ce matin. Les sièges de l’Alliance pour la République (APR) des Parcelles Assainies, de Sicap Liberté et celle de l’Alliance des Forces Progrès (AFP) à Sacré Cœur ont été vandalisés par des manifestants.



« Le siège de l’AFP à Sacré - Cœur a été attaqué ce matin avec beaucoup de dégâts matériels. Nous déplorons cet acte qui n’est pas digne de la démocratie», a dit Zator Mbaye responsable de l’AFP et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Il appelle au calme et à la sérénité. « Il faudrait que les jeunes comprennent que dans un pays, il faut une organisation, un minimum de respect et de discipline. Que les gens évitent de se faire du mal. Le Sénégal ne mérite pas ce visage hideux qu’on est en train de promouvoir à la face du monde ».



Pour sa part, la responsable de l’APR à Sicap Liberté, Zahara Iyane Thiam signale des cas vols au niveau du siège de Benno.



« Nous avons subi des dommages très importants au niveau du siège de Benno Bokk Yaakaar qui se trouve à Sicap Liberté ; et heureusement qu’il n y a pas eu de blessés. Nous estimons que ceux qui sont des partisans de Yewwi, que ce soit leur militant ou leur sympathisant. Ce sont des voleurs qui étaient là, ensuite, ce sont des personnes très mal intentionnées et ont emportés tout le matériel et détruit tout le siège », a-t-elle soutenu.



Zahara Iyane Thiam appelle les leaders de Yewwi Askan Wi à la raison.