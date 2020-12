Affrontements à l'Ucad pour non-paiement des bourses: le Pr Babacar Diop arrêté avec cinq (5) étudiants

Les échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar ont conduit à l'arrestation de cinq (5) étudiants et celle de leur professeur Babacar Diop, président du des Forces démocratiques sénégalais (FDS). Les raisons de la manifestation de ce mercredi 9 décembre qui a duré plus de trois tours d'horloge sont le non-paiement des bourses.



