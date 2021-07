Afghanistan : les ex-interprètes militaires dans la terreur du retour des Taliban

Les États-Unis se sont fixés le 11 septembre 2021 comme date butoir pour retirer leurs forces militaires d'Afghanistan. Certains analystes prédisent le chaos dans le pays après le départ des troupes étrangères et la reprise du pouvoir par les Taliban qui, à ce jour, contrôleraient ou auraient déjà une influence sur plus de la moitié du territoire. L’ambassade des États-Unis à Kaboul indiquent avoir 18 000 demandes de visas en attente.



Paris a pour sa part, décidé d’accorder une centaine de visas aux employés afghans de l’ambassade de France à Kaboul. Il reste néanmoins plusieurs centaines d’anciens interprètes et auxiliaires des armées de l’OTAN, dont celle de la France. Leurs demandes de visa ont été rejetées au cours des années précédentes et ils vivent tels des clandestins. Ils demandent à la communauté internationale de leur venir en aide.