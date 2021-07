Afghanistan: les talibans gagnent du terrain, les populations envisagent l’exil

Devant les murs de béton armé qui entourent l’ambassade d’Iran à Kaboul un attroupement s’est formé à l’abri du soleil. Ahmad Khaled, patiente depuis plusieurs heures, une pochette en plastique remplie de documents, dans les mains. Il redoute l’arrivée des talibans dans la capitale. « Ils arrivent. Ils sont en train de capturer toutes les provinces. Ils peuvent facilement prendre Kaboul. Je suis un ancien policier. Ils vont me mettre en prison ou peut-être pire », dit-il.



Les ambassades étrangères sont débordées par les demandes de visa. Nusar Ahmad facilite les démarches grâce à ses contacts. Il propose ses services contre 50 000 afghanis, soit 516 euros contre 123 euros il y a quelques mois.



« Les demandes ont augmenté de 80%, constate Nusar Ahmad. Les gens viennent de Mazar-e-Sharif, de Kunduz, de Pol-e-Khomri, partout où il y a des combats. Ceux qui veulent des visas sont des policiers, des militaires, des gens qui ont travaillé pour les étrangers. Ils ont peur à cause de la guerre. Il y a quatre jours, un homme m’a demandé un visa pour toute sa famille. Il avait vendu tout ce qu’il avait pour payer. » Une partie de la population afghane craint que le pays ne replonge dans les années sombres du régime taliban des années 1990.



Les talibans contrôleraient déjà un tiers du territoire afghan. Ils ont toutefois affirmé vendredi 9 juillet qu'ils avaient pris le contrôle de 85% du territoire de l'Afghanistan, dont le plus important poste-frontière avec l'Iran, dans le cadre d'une offensive qu'ils mènent contre les forces de Kaboul. Lors d'une conférence de presse à Moscou, Shahabuddin Delawar, un représentant taliban, a ajouté qu'environ 250 des 398 districts du pays étaient désormais sous le contrôle des insurgés. Ces affirmations n'ont pas encore été confirmées de source indépendante.



Prise d'un poste frontière

Les talibans tiennent désormais un arc de territoires s'étendant de la frontière iranienne, à l'ouest, à celle avec la Chine, dans le nord-est. Ils ont annoncé ce vendredi avoir capturé Islam Qala, le poste-frontière avec l'Iran le plus important d'Afghanistan. Désormais privées du crucial soutien aérien américain, les forces afghanes ont perdu beaucoup de terrain. Mais elles ont assuré avoir repris le contrôle de la première capitale provinciale conquise cette semaine par les insurgés, Qala-i-Naw, au nord-ouest du pays, au terme de violents combats.