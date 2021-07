Afghanistan: plus de 40 morts et 150 disparus dans une crue éclair au nord de la capitale Kaboul (autorités)

Les flots qui descendent en torrents des montagnes emportent tout sur leur passage. L'an passé, à la même saison, des crues soudaines avaient entraîné la mort de plus de cent personnes dans la même région, renseigne la Rfi.

Plus de 40 morts et 150 disparus ont été dénombrés dans une crue clair au nord de la capitale Kaboul, Afghanistan. 80 maisons ont été détruites et les secours s'affairent dans la province du Nuristan à quelque 200 km de la capitale.