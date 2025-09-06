Réseau social
Afghanistan: une semaine après le séisme meurtrier, des villages sont toujours inaccessibles

Une semaine après le séisme meurtrier, au moins cinq répliques sismiques de magnitude 5 ont secoué l’Afghanistan dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre, faisant dix nouveaux blessés dans l’est du pays. À Kounar, l’une des provinces les plus touchées, également par le séisme du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, l’acheminement de l’aide humanitaire demeure compliqué. Malgré la présence quotidienne de convois, les populations se sentent toujours isolées.



En Afghanistan, depuis le tremblement de terre de magnitude 6 qui a ravagé la province de Kounar ainsi que plusieurs villages voisins, dans les provinces de Laghman et de Nangarhar, dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, une dizaine de fortes répliques ont été enregistrées par les sismologues, certaines ressenties jusque dans la capitale Kaboul, voire à Islamabad, au Pakistan. « Dix blessés ont été recensés », dans huit provinces au total, selon l'Autorité de gestion des catastrophes.

Mais l’aspect le plus frappant de cette crise humanitaire, ce sont les difficultés auxquelles doivent faire face les secours et les équipes gouvernementales. Pour atteindre les premiers villages et hameaux – toujours coupés du monde après des éboulements et des glissements de terrain –, il faut compter un minimum de quatre heures de voiture, certains n’étant accessibles qu’après plusieurs heures de marche. Résultat : la route qui mène vers Kounar est encombrée de rochers qu’il faut déblayer, ralentissant fortement les opérations, observe notre envoyée spéciale à Kunar, Margot Davier.
RFI

Samedi 6 Septembre 2025 - 11:12


