Afrique : La lutte contre la cybercriminalité, une priorité absolue pour les experts

La 3e édition du Cyber Africa Forum (CAF) s’est tenue ce 24 et 25 avril 2023 en Côte d’Ivoire. Organisé sous la thématique « Enjeux, acteurs et partenariats : quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l’Afrique ? », le Forum a cette année réuni plus de 1 200 participants, quelques 300 experts et près de 45 partenaires. Rendez-vous de référence en matière de sécurité et de confiance numériques, l’événement vient souligner la nécessité de collaborer, de coopérer et de travailler de concert afin de faire de la lutte contre la cybercriminalité une priorité absolue.



Malgré les opportunités que suscitent la révolution numérique sur le continent, les défis sont également nombreux. En effet, l’année 2022 a été marquée par une augmentation considérable du nombre de cyberattaques en Afrique, qui ne se sont par ailleurs pas taries en 2023. Avec quelques 1 848 attaques ciblant chaque semaine une organisation en Afrique, l’investissement en faveur de la cybersécurité est plus qu’essentiel.



En tant que partenaire historique du CAF depuis sa première édition, Huawei Northern Africa poursuit son engagement afin de sécuriser la transformation digitale en Afrique, promouvant ainsi la collaboration, la sensibilisation et la formation aux enjeux et risques cyber.



Lors du panel d’introduction du CAF portant sur la transformation numérique du secteur privé et des institutions publiques sur le continent, Adnane Ben Halima, Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, a affirmé que « la cybersécurité ne doit pas être considéré comme un centre de coûts ou un investissement supplémentaire. Bien au contraire, la mise en place de pratiques de cybersécurité en amont permet d’anticiper ces risques, dont les conséquences peuvent être dispendieuses. Outre l’investissement financier, la formation du capital humain est également un prérequis primordial dans la prise en compte de la menace cyber. »



Ce constat est également partagé par Youssef Aït Kaddour, Chief Cybersecurity and Privacy Officer chez Huawei Maroc. Lors de son panel sur la cyberdiplomatie et l’important de renforcer les partenariats public-privé, Monsieur Aït Kaddour a en effet constaté que « Le manque de formation et de sensibilisation est l’une des vulnérabilités qui rend le continent africain plus exposé aux cyberattaques. Celles-ci résultent en effet le plus souvent d’une erreur humaine. Chez Huawei, nous sommes convaincus que la confiance numérique sera avant tout possible grâce à la formation. Pour accompagner ce mouvement, nous avons mis en place de nombreuses initiatives, parmi lesquelles plusieurs programmes de formation. »



Événement phare en Afrique, le Cyber Africa Forum se présente comme un lieu d’échanges, de partages d’expériences, de savoir-faire mais également de consolidation d’efforts communs. Au regard de l’accélération de la digitalisation en Afrique, les besoins en termes de cybersécurité connaissent un véritable essor. Il est donc essentiel de soutenir cette initiative qui a pour objectif de fédérer l’ensemble de l’écosystème cyber sur le continent.