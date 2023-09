Afrique du Sud: 18 personnes tuées par la police dans une fusillade

« Dès que la police s'est approchée, le groupe de suspects a commencé à tirer et la police a répliqué. Seize hommes et deux femmes sont morts sur place », a indiqué dans un communiqué la police sud-africaine. Au total, 18 personnes sont mortes ce vendredi dans un échange de tirs. Un policier est « très sérieusement blessé ».



Les faits ont eu lieu dans la province sud-africaine de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Selon Fannie Masemola, commissaire de police à Makhado, la fusillade a duré une heure et demie. « Notre intention était de les arrêter avant qu'ils ne commettent leur délit », a-t-elle dit.



Les tirs visaient un groupe d'hommes suspectés de vouloir s'en prendre à un véhicule de transport de fonds. Selon les forces de l'ordre, les suspects étaient suivis depuis plusieurs jours et une enquête conjointe avec les services de renseignement avait été ouverte en janvier dernier.



Hausse des attaques

L'an dernier, une affaire similaire avait déjà eu lieu et dix personnes avaient été tuées alors qu'elles tentaient de s'emparer d'un transport de fonds. Elles avaient tiré sur un hélicoptère de la police et blessé le pilote, déclenchant la riposte de la police.



Selon le ministre de la Police Bheki Cele, en mai, les attaques de véhicules de transport de fonds sont en hausse de 20%. Soixante-quatre affaires de ce type ont été recensées au cours des trois premiers mois de l'année.