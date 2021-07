Afrique du Sud: Zuma obtient le réexamen de sa condamnation, ses soutiens rassemblés

De l’alcool, des barbecues, de la musique et de la danse. Le rassemblement en soutien à Jacob Zuma prend des airs de fête populaire. Deux copains ont fait 7 heures de route depuis Johannesburg. « Je suis venu voir ce qu'il va se passer avec Jacob Zuma. Je vais rester assis dans le coffre de ma voiture, à boire des coups et observer ce qu'il se passe jusqu'à ce que soit terminé », raconte le premier.



« C'est un père, c'est un frère, il est tout pour moi, donc je suis venu pour le soutenir et je suis prêt à mourir pour lui », explique le second.



Malgré quelques discours belliqueux l'atmosphère est bon enfant, souligne cette militante de l'ANC (African National Congress). « Nous sommes venus ici en paix pour afficher notre solidarité à notre camarade et il n'y aura aucune violence », assure-t-elle.



La Cour constitutionnelle examinera son recours le 12 juillet

La situation devrait rester calme puisque Jacob Zuma ne sera pas arrêté dans les prochains jours. La Cour constitutionnelle, qui a prononcé sa condamnation à 15 mois de prison, étudiera son recours le 12 juillet. Les vétérans de l'ancienne branche armée de l'ANC qui surveillent la maison de Zuma peuvent baisser la garde. « On ne peut pas appeler ça une victoire puisque ce n'était pas une guerre. C'étaient seulement des discussions donc on peut dire qu'on a mis les choses au clair », estime-t-on.



Lance et bouclier à la main, Jacob Zuma a fait une brève apparition entourée d'un régiment zoulou, une sortie de quelques minutes pour montrer qu'à 79 ans, il sait encore se défendre. L'ex-président doit s'exprimer depuis sa résidence de Nkandla ce dimanche à 18h (16h TU).