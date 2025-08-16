Afrique du Sud: la justice met fin à un projet de forage de TotalEnergies

C'est une « victoire pour les communautés côtières et les pêcheurs artisanaux », se félicitent Green Connection et Natural Justice, les deux associations de défense de l'environnement qui avaient contesté en justice le projet de TotalEnergies en Afrique du Sud. Elles estiment qu'il aurait causé des ravages dans la vie marine. « Les plans d'urgence en cas de marée noire ou d'explosion ont été dissimulés au public jusqu'à après l'approbation » par le ministère, « empêchant les communautés de faire des observations », a indiqué le juriste de Green Connection, Shahil Singh, dans un communiqué.



Un projet critiqué par les associations de défense de la nature

La Haute Cour sud-africaine du Cap a réexaminé, puis finalement annulé l'autorisation du pétrolier français d'exploiter un bloc offshore d'environ 10 000 km². Il partageait la propriété de ce bloc avec les entreprises britannique Shell et sud-africaine PetroSA. Dans sa décision rendue mercredi 13 août, le juge Nobahle Mangcu-Lockwood précise que TotalEnergies pourrait solliciter une nouvelle autorisation après consultation publique.



L'aval pour le projet de forage avait été accordé en 2023 par le ministère de l'Environnement.​​​​​​​ Une décision critiquée par les défenseurs de la nature, qui estimaient que les procédures pour un tel accord n'ont pas été intégralement respectées par le poids lourd français et le gouvernement sud-africain.



Depuis quelques années, la façade maritime des côtes sud-africaines attise la convoitise des industriels du pétrole et du gaz, notamment depuis la découverte de gisements au large de la Namibie voisine et la mise en place d'importants projets énergétiques au Mozambique et dans la sous-région.