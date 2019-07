Afrique du Sud: un ancien footballeur tué par balles

Mark Batchelor, ancien footballeur professionnel sud-africain et personnage médiatique assez connu, a été tué par balles, lundi, alors qu'il circulait en voiture à Johannesburg. Selon les premières indications, les assaillants, en fuite, ne lui auraient rien dérobé.



Il avait porté le maillot des Kaizer Chiefs et des Orlando Pirates dans les années 90, avant de se reconvertir dans le business, et d'entamer une carrière de consultant TV. Mark Batchelor, ancien footballeur professionnel sud-africain, a été tué par balles, lundi, alors qu'il circulait en voiture à Johannesburg.



Selon la police locale, deux hommes à moto auraient ouvert le feu en direction du véhicule dans lequel se trouvait Batchelor, qui a été touché par plusieurs balles et a rapidement succombé. "Les suspects se sont ensuite enfuis sans rien voler, ont précisé les autorités. Le mobile de l'attaque est encore inconnu, et personne n'a été arrêté."



Témoin au procès Pistorius



Batchelor, assez connu en Afrique du Sud, était d'après les médias nationaux un personnage haut en couleur, au tempérament fort, et avait été impliqué dans plusieurs altercations ces dernières années.



Il était aussi apparu en tant que témoin au fameux procès d'Oscar Pistorius, pour évoquer le tempérament de l'ancien athlète paralympique. Pistorius avait en effet été en conflit avec un ami proche de Batchelor, que l'athlète soupçonnait d'entretenir une liaison avec sa petite-amie d'alors, la défunte Reeva Steenkamp.



Avec Afrikamag.com