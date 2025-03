Afrique du Sud : un bus se renverse, 12 morts et des dizaines de blessés

Un grave accident de la route a endeuillé Johannesburg mardi 11 mars. Un bus transportant des travailleurs s’est renversé sur une autoroute près de l’aéroport international, causant la mort de 12 personnes et faisant 45 blessés.



Le responsable des transports de la municipalité d’Ekurhuleni, Andile Mngwevu, a qualifié l’accident de "désastre". Les causes restent inconnues, mais un survivant a déclaré à la chaîne Newzroom Afrika que le véhicule roulait à grande vitesse.

Un lourd bilan routier en Afrique du Sud L’accident s’inscrit dans un contexte de forte mortalité routière en Afrique du Sud, où la vitesse, les véhicules défectueux et le non-port de la ceinture de sécurité sont souvent mis en cause.



Lundi 10 mars, déjà, quatre enfants ont été tués dans une collision près de Johannesburg. La semaine dernière, un autre accident de bus dans la province du KwaZulu-Natal avait coûté la vie à neuf personnes, dont un enfant de 4 ans.