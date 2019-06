Afrique du Sud: une troupe de lions affole les autorités près de Phalaborwa

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, le parc Kruger affirme que ces 14 lions ne se sont pas échappés de sa réserve naturelle. Selon un communiqué, cette troupe se trouve dans la région depuis plus d’un an, à cause de la présence de gibier, et de l’absence de groupes rivaux.



Alors si ces lions sont désormais sous surveillance, difficile de décider de leur sort, tant chaque acteur se renvoie la balle. Le plan initial était de les capturer et de les relâcher au sein d’une réserve naturelle. Mais le parc Kruger avertit qu’ils pourraient alors entrer en conflit avec les troupes déjà présentes sur ces territoires.



Finalement, le gouvernement local a annoncé que ces lions étaient retournés dans leur zone habituelle, à l’extérieur de la ville, et qu’ils ne seraient ni neutralisés ni déplacés.



Ces animaux sauvages peuvent représenter un danger pour les résidents de la zone. Au cours des derniers jours, dans cette même région, un agent de sécurisé a perdu la vie écrasé par un éléphant. Et un léopard du parc a tué un enfant de deux ans, après s’être introduit dans une habitation du personnel.