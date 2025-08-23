Afrobasket 2025 : L’Angola défiera le Mali en finale, le Sénégal vise le bronze face au Cameroun

Les Palancas Negras visent désormais le sacre devant leur public et croiseront le Mali en finale, ce dimanche 24 août à 18h00 GMT. Les “Aigles", de leur côté, tenteront de décrocher le premier titre continental de leur histoire.

Dans la petite finale, le Sénégal affrontera le Cameroun ce dimanche à 15h00 GMT, avec en jeu la médaille de bronze.

L’Angola, pays hôte, a arraché sa qualification en finale de l’Afrobasket 2025 ce samedi, en dominant le Cameroun d’un petit point (74-73).