Afrobasket 2025 : L’Angola défiera le Mali en finale, le Sénégal vise le bronze face au Cameroun

L’Angola, pays hôte, a arraché sa qualification en finale de l’Afrobasket 2025 ce samedi, en dominant le Cameroun d’un petit point (74-73).
Les Palancas Negras visent désormais le sacre devant leur public et croiseront le Mali en finale, ce dimanche 24 août à 18h00 GMT. Les “Aigles", de leur côté, tenteront de décrocher le premier titre continental de leur histoire.
Dans la petite finale, le Sénégal affrontera le Cameroun ce dimanche à 15h00 GMT, avec en jeu la médaille de bronze.
