Afrobasket 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les “Lions” pour leur médaille de bronze

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations aux “Lions” du Sénégal après leur médaille de bronze à l’Afrobasket 2025.
"Nos Lions du Basket achèvent l’Afrobasket2025 à la 3ᵉ place.
Je salue une équipe jeune et talentueuse, dont l’engagement et l’esprit collectif forcent le respect.
En poursuivant sur cette voie, vous avez la capacité d’écrire de grandes pages de l’histoire du sport sénégalais" a-t-il ecrit sur sa page Facebook.
Le Sénégal s’est donc adjugé la troisième place du tournoi et repart avec le bronze. Sur le plan individuel, le capitaine Brancou Badio a brillé, intégrant le cinq majeur de la compétition.
Le meneur des “Lions” a en plus décroché les distinctions de meilleur scoreur et de meilleur tireur à trois points.
