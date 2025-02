Afrobasket 2025 : le Sénégal vise la qualification face au Rwanda

L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal entame ce vendredi 21 février 2025 sa troisième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025 face au Rwanda (14h00 GMT), à Rabat (Maroc). Vainqueurs à l’aller (81-58), les « Lions » ambitionnent de rééditer cette performance afin de sceller définitivement leur qualification pour la phase finale à Luanda.



Leader du groupe C avec 6 points, le Sénégal pourrait décrocher son billet dès ce vendredi si le Cameroun s’impose face au Gabon.



De son côté, le Rwanda, troisième avec 4 points, doit impérativement remporter au moins un match pour espérer poursuivre l’aventure. Lors de la précédente fenêtre à Dakar, les Rwandais avaient dominé le Gabon (90-63), s’emparant ainsi de la 3e place du groupe.



En match d’ouverture, le Gabon (4e, 3 pts) affrontera le Cameroun (2e, 5 pts). Une victoire des « Lions » Indomptables qualifierait automatiquement le Sénégal avant même son duel contre le Rwanda. À l’inverse, les « Panthères » du Gabon doivent s’imposer pour rester en course.





Programme 1ere journée



Groupe C



Vendredi 21 février 2025



11h00 Gabon – Cameroun



14h00 Rwanda – Sénégal