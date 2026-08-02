Afrobasket U18 2026 : les sélections féminine et masculine du Sénégal connaissent leurs adversaires

Chez les filles, les Lioncelles évolueront dans le groupe C, aux côtés du Nigeria, du Cameroun et de la Tunisie. Un groupe relevé qui promet des confrontations de haut niveau dès le premier tour.

Du côté des garçons, les Lionceaux ont également été versés dans le groupe C, où ils affronteront le Cameroun, la Tunisie et le Rwanda.

Les deux équipes sénégalaises aborderont cette compétition avec l’ambition de réaliser un parcours convaincant et de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde U19 FIBA 2027.

L’Afrobasket U18 masculin et féminin se disputera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 5 au 16 août 2026.

Le tirage au sort de l’Afrobasket U18 2026, organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire), a rendu son verdict. Les sélections nationales masculine et féminine du Sénégal connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes.