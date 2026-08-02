Scanner de l'hôpital de Linguère : le ministère de la Santé recadre la polémique

Dans un communiqué de presse officiel publié ce 02 août 2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est venu sceller définitivement la controverse entourant la dotation d'un scanner médical à l'Hôpital Maguette Lô de Linguère. L'institution confirme que l'équipement a été intégralement financé sur des ressources publiques avec le concours d'un partenaire technique, réfutant toute idée de don privé.



Face aux fausses informations persistantes attribuant au député et ancien Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, la paternité de cette dotation à titre personnel, l'autorité sanitaire a tenu à qualifier ces rumeurs d'« inexactes ».



Le ministère précise que l'appareil d'imagerie a été acquis par l'État du Sénégal pour renforcer le plateau technique de cet établissement sanitaire de la région de Louga, grâce au soutien financier de l'un de ses partenaires techniques et financiers institutionnels. La tutelle a d'ailleurs rappelé qu'El Malick Ndiaye lui-même avait déjà apporté une clarification publique pour nier être l'auteur d'un don individuel.



Au-delà de la rectification factuelle, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a lancé un appel à la retenue, à la responsabilité et à la rigueur à l'endroit des acteurs politiques, des relais d'information et des populations.



L'autorité met en garde contre les conséquences graves que peuvent engendrer l'attribution erronée ou la récupération politique des réalisations publiques. De telles pratiques risquent de porter atteinte à la relation de confiance indispensable avec les bailleurs de fonds, et pourraient compromettre les opportunités de financements futurs offertes par les partenaires et organisations philanthropiques au bénéfice des populations.



Tout en réaffirmant son engagement en faveur d'une transparence totale sur les investissements réalisés dans le secteur de la santé, le ministère s'est félicité de la mise en service de cet équipement de pointe. Ce nouveau scanner contribuera de manière significative à améliorer l'accès au diagnostic, la qualité de la prise en charge des patients et l'offre globale de soins pour les habitants du département de Linguère et de l'ensemble de la région de Louga.