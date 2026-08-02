Lutte contre le trafic de bois : La Zone militaire n°5 saisit plus de 80 billons de teck en Casamance (Dirpa)

Les Forces armées sénégalaises poursuivent leur offensive contre l'exploitation illégale des ressources forestières. Les unités de la Zone militaire n°5 ont intercepté une importante cargaison de bois précieux ainsi que du matériel de transport lors de récentes patrouilles.



Dans le cadre de leurs missions de sécurisation et de protection du patrimoine naturel, les troupes basées dans la Zone militaire n°5 ont mené une série d'opérations ciblées dans leur secteur de responsabilité. Ces interventions ont permis d'intercepter et de saisir plus de 80 billons de teck, une essence forestière fortement prisée et protégée, ainsi que trois tricycles utilisés par les trafiquants pour le transport clandestin de la marchandise.



L'ensemble des produits coupés illégalement et du matériel confisqué a été immédiatement transmis aux services compétents de l'Administration des Eaux et Forêts pour l'ouverture des procédures réglementaires et judiciaires d'usage. Sous la conduite du Colonel Cheikh Guèye, commandant de la Zone militaire n°5, ces actions de terrain illustrent la détermination constante des Forces armées à éradiquer le pillage des forêts et à mettre fin aux réseaux de trafic illicite de ressources naturelles dans la région.