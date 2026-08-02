Keur Massar Nord : Aminata Sow démissionne du PASTEF et rejoint la Coalition Diomaye Président

Figure locale du parti au pouvoir dans le département de Keur Massar, Aminata Sow a officialisé sa démission du PASTEF ce dimanche 02 août 2026. La responsable politique annonce dans la foulée son ralliement à la Coalition Diomaye Président pour soutenir l'action du chef de l'État.



Par une correspondance adressée au coordonnateur communal de Keur Massar Nord, Aminata Sow met un terme définitif à ses fonctions de responsable de la Cellule de l'Unité 13 et de membre de la section communale de PASTEF. Tout en exprimant sa gratitude envers les militants et responsables avec lesquels elle a partagé ses idéaux politiques, elle justifie son départ par une évolution de ses convictions personnelles et la volonté de poursuivre son engagement citoyen sous une nouvelle bannière.



Désormais engagée aux côtés de la Coalition Diomaye Président, cette actrice du développement local entend mettre son expertise au service de la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Figure polyvalente de l'économie sociale et solidaire, Aminata Sow cumule plusieurs casquettes institutionnelles et communautaires, occupant notamment le poste de présidente du Conseil d'administration de la Société coopérative nationale des femmes transformatrices, le rôle de point focal départemental du ministère de la Microfinance à Keur Massar, ainsi que des fonctions d'agent NANO Crédit au sein de la DER/FJ.



À travers cette adhésion, la nouvelle alliée du chef de l'État ambitionne de mobiliser les forces vives et les organisations communautaires, particulièrement les mouvements féminins qu'elle préside dans le département, autour des politiques socio-économiques gouvernementales. Aminata Sow affiche clairement son objectif politique : participer activement à la consolidation des réalisations du président de la République et œuvrer sur le terrain pour la préparation et l'obtention d'un second mandat présidentiel.