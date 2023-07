Afrobasket féminin 2023 : le Sénégal perd devant le Mali et hérite de l’Égypte en huitième de finale

En match comptant pour la troisième journée de la poule C, disputé dimanche à Kigali, le Sénégal a perdu le derby ouest-africain devant le Mali (49-72). Pour se qualifier en quarts de finale, le Sénégal devra l’Égypte mardi en huitième de finale.





Après avoir perdu face à l’Ouganda et le Mali, le Sénégal se retrouve à la troisième de la poule C. Les « Lionnes » ont raté la qualification directe et devront se battre en huitième de finale face à l’Égypte, deuxième de la poule D. Les protégées de Moustapha Gaye devront battre les Égyptiennes pour se qualifier en quarts.