PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Afrobasket masculin 2025 : Le Sénégal surclasse le Cameroun et s’offre le bronze



Afrobasket masculin 2025 : Le Sénégal surclasse le Cameroun et s’offre le bronze
Le Sénégal a décroché la médaille de bronze à l’Afrobasket 2025, ce dimanche, en surclassant le Cameroun sur le score de 98 à 72. Comme en 2021, les “Lions” terminent à la troisième place et repartent avec une place sur le podium.

Porté par un Jean Jacques Boissy exceptionnel, auteur de 40 points, le meneur sénégalais s’est illustré comme le meilleur scoreur du tournoi sur un match, détrônant le Malien Aliou Diarra (35 points contre la Côte d’Ivoire).

Les “Lions” se tourneront désormais vers les éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2027 prévue au Qatar.
Dimanche 24 Août 2025 - 19:24


