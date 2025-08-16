Afrobasket masculin 2025: le Sénégal renverse le Mali et file en barrages

Longtemps dominés, les Sénégalais ont trouvé les ressources nécessaires dans le dernier quart-temps. Grâce aux tirs primés de Brancou Badji, de Jean Jacques Boissy et de Moustapha Diop, ils sont parvenus à recoller avant de prendre l’avantage.

Dans le money-time, Boissy et Diop ont assumé leurs responsabilités, scellant une victoire précieuse pour le Sénégal.

Avec ce succès, les “Lions” terminent à la 2ᵉ place du groupe D et décrochent leur billet pour les barrages. Ils connaîtront leur prochain adversaire à l’issue des rencontres du groupe C, pour un duel décisif en vue d’une place en quarts de finale.

Le Sénégal a souffert, mais a fini par triompher. Opposés au Mali dans un match tendu, les “Lions” ont attendu les dernières minutes pour inverser la tendance et s’imposer (84-70).