Agacé par les pleurs de leur bébé, il bat et mord sa femme

Une affaire de violence conjugale a été évoquée jeudi au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Agacé par les pleurs de leur bébé, El hadji Malick Gning, 37 ans, pêcheur de son état, a battu et mordu sa femme Lala Dione.



Les faits remontent au 27 novembre dernier. Epuisé par une partie de pêche en mer, M. Gning rentre à la maison pour se détendre un peu. C’est lorsqu’il s’apprêtait à dormir que son enfant a commencé à pleurer. Il ordonne sa femme de venir calmer le bébé, d’un ton autoritaire, rapporte L’Observateur.



Devant le juge, il explique : « elle a refusé de s’exécuter. Bouillant de colère, je me suis levé et je lui ai administré une gifle. Elle a répliqué en se jetant sur moi, avant de me mordre à la joue. J’ai eu très mal et je l’ai mordu à mon tour ».



Par la suite, la dame s’est rendue dans un service de santé où elle a bénéficié de 23 jours d’incapacité temporaire de travail. Munie de ce document, elle a déposé une plainte. Envoyé à la prison de Rebeus, la plus grande au Sénégal, son mari a été présenté au juge jeudi.



Entendu, Gning avoue avoir violenté sa femme, car ne pouvant pas supporter les pleurs de leur bébé, avant de lui présenter ses excuses publiquement.



Sa femme de réagir : « il m’a giflée, m’a immobilisée sur le lit, me rouant de coups, avant de me mordre sur la joue et au dos. Je lui pardonne à cause de nos enfants (après 9 ans de mariage) » explique-t-elle au tribunal. Au final, le prévenu s’en est tiré avec une peine de 1 mois dont 15 jours ferme.