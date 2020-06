Age de la retraite à 65 ans: And Gueusseum invite Macky Sall à intégrer les autres travailleurs de la santé et de l’action sociale

Les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement "And Gueusseum", on fait face à la presse ce mardi. Les intervenants à savoir le vice-président Sidiya Ndiaye et le président Mballo Dia Thiam sont revenus sur plusieurs points. Parmi lesquels, la question de la retraite. Ils ont invité le Président de la République à intégrer les autres travailleurs de la santé et de l’action sociale dans le décret portant allongement de l’âge de la retraite à 65 ans, le relèvement de l’indemnité de risque de 50 000 frs à 100 000 frs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. And Gueusseum a aussi encouragé les autres travailleurs de la fonction publique à une union sacrée pour exiger du Gouvernement l’application des recommandations sur le système indemnitaire et l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans.