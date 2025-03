Agnam : Le Conseil municipal vote le budget en l'absence de Farba Ngom et exige sa libération

Le Conseil municipal des Agnam s'est réuni pour la première fois depuis l'incarcération de leur maire, Farba Ngom, et a voté le budget communal en son absence.



Lors de cette session ordinaire, les conseillers municipaux ont décidé, à l’unanimité, d’adopter le budget sans débat, marquant ainsi leur soutien à l’édile. Ils ont également exigé sa libération, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une détention politique.



« À l’unanimité, tous les conseillers étaient présents. Nous avons voté un budget sans débat, car la situation que nous vivons aujourd’hui avec l’arrestation de notre maire est inacceptable. La population est mécontente. Lorsqu’il était là, nous votions le budget à l’unanimité et il approuvait nos propositions. Mais il n’est pas là, nous avons opté pour un vote sans débat », a déclaré Harouna Ndom, conseiller municipal.



Pour rappel, le député Mouhamadou Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025. Il est inculpé par le Pool judiciaire financier (PJF) pour des délits présumés, notamment escroquerie sur les deniers publics à hauteur de 31 milliards de francs CFA et blanchiment de capitaux.