Agression de Maimouna Ndour Faye : l'UPF Sénégal condamne et appelle les autorités à garantir la protection des journalistes

Dans un communiqué, l'Union internationale de la presse francophone (UPF) section Sénégal a condamné l'agression brutale de la journaliste et Directrice générale de 7 TV, Maimouna Ndour Faye. Elle exprime la solidarité de ses collègues africains et européens et appelle les autorités à protéger les journalistes.



« L'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) condamne avec fermeté l'agression brutale perpétrée à l'encontre de la journaliste et Directrice générale de 7 TV, Maïmouna NDOUR FAYE, dans la nuit du jeudi 29 février 2024 », lit-on dans un communiqué.



L’UPF section Sénégal exprime son « indignation face à cet acte sauvage, ignoble et barbare, et tient à assurer Maïmouna NDOUR FAYE ainsi que toute l'équipe de la 7TV de sa solidarité en ces moments difficiles ».



D’ailleurs, elle indique avoir reçu des « messages de soutien et de compassion de la part de ses homologues des sections africaines et européennes de l'espace francophone, tous unis pour dénoncer vigoureusement cette agression inacceptable ».



L'Union Internationale de la Presse Francophone au Sénégal appelle instamment les autorités compétentes à garantir la « protection des journalistes, tant nationaux qu'étrangers, dans l'exercice de leur noble mission. La liberté de la presse et d'expression étant des principes fondamentaux »,

Par ailleurs, l'UPF recommande une « assistance bienveillante permettant aux journalistes d'accomplir leur travail dans des conditions de sécurité optimales ».



En cette période difficile, l'UPF adresse ses « vœux de prompt rétablissement à Maïmouna NDOUR FAYE. Nous restons déterminés à œuvrer en faveur de la défense des valeurs journalistiques et de la liberté d'expression », peut-on lire dans le communiqué.