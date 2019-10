Agression policière en Argentine: quatre Sénégalais en soins intensifs, leurs bagages emportés

Quatre Sénégalais, tous des commerçants établis à Buenos Aires en Argentine, ont été sauvagement battus par 20 policiers. L’incident a eu lieu dans une maison où vivaient 28 Sénégalais vers 7 heures du matin.



Le journal « Les Echos » dans sa parution de ce mardi 1 octobre 2019, informe que cette barbarie policière a été ordonnée par le procureur Celsa Ramirez. Armés de matraque et de gaz asphyxiant, les policiers ont fait irruption dans la demeure des Sénégalais et sont passés à l’acte. Ils se sont mis à rouer de coups de matraque quatre (4) d’entre eux.



« Ils ont cassé les portes, cassé des vitres et mis sens dessus dessous l’ensemble de nos bagages », raconte une des victimes du nom de Kaba qui ajoute que : « les policiers n’ont pas hésité à faire usage de force pour réveiller nos amis. Ils se sont rués sur quatre d’entre eux qui sont en soins intensifs à l’hôpital ».



Pour sa part, Ali Bâ déclare : «On ne sait pas ce qu’ils cherchaient, mais ils nous ont dépouillé de nos marchandises, pris nos téléphones portables ainsi que nos économies »