Agressions sexuelles Etats-Unis : le studio Westein assigné en justice par l'Etat de New York pour avoir...

Le studio Westein va tout droit vers le précipice après la vague de dénonciations d'agressions sexuelles contre son patron Harvey Westein. Selon nos confrères de Rfi, l'Etat de New York a assigné en justice ledit studio qu'il accuse d'avoir mis ses employés en danger.



Une centaine de femmes, dont des célébrités comme Uma Thurman, accusent depuis plusieurs mois Harvey Weinstein de faits allant du harcèlement sexuel au viol. Le producteur de 65 ans, qui nie avoir eu des relations sexuelles non consenties avec ces femmes, fait déjà l'objet d'enquêtes policières à New York et à Londres.