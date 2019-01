Ahmed Fall "Braya" révèle être en contact permanent avec Wade

Exclu de la Fédération saint-louisienne du Parti démocratique sénégalais (Pds), Ahmed Fall Braya se réclame toujours militant et leader dudit parti. Lors d'un meeting tenu dans la vieille ville, il a révélé qu'il s'entretenait fréquemment avec le Secrétaire général national Abdoulaye Wade. "Personne ne peut m’exclure du Pds. Je travaille pour le retour de notre parti au pouvoir Je suis en contact permanent avec Abdoulaye Wade. Je ne pose aucun acte sans qu’il n’en soit informé", a-t-il déclaré selon L'As qui rapporte ses dires.



Braya d'ajouter qu'il travaille pour la Présidentielle en utilisant ses propres moyens pour le parti. Il invite ainsi les militants "à ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent assombrir les esprits et les diviser. Il ne faut pas confondre les actions sociales et celles politiques".



Pour ce qui est de sa relation avec Macky, Ahmed Fall Braya précise : "nous étions ensemble au Pds et à l’Assemblée nationale. Je ne suis jamais entré dans son bureau et, il me respecte pour cela"