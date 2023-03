Ahmed Khalifa Niass annonce deux plaintes contre Ousmane Sonko

Ahmed Khalifa Niass a annoncé ce mercredi, deux plaintes contre le leader de Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko. L’une pour diffamation devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar et l’autre pour violation de domicile devant le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.



Selon un communiqué du Palais Ahmadyana rendu public ce mercredi, "Les avocats de Dr Ahmed khalifa Niasse ont terminé leur travail sur les deux dossiers et lui ont remis leurs conclusions. À Dr Ahmed khalifa Niasse de leur dire d'enclencher la procédure. Ils attendent ses directives".



A rappeler qu’Ousmane Sonko a déjà deux dossiers pendants devant la justice. L’un sur l’affaire de « viols répétés et de menace de mort » l’opposant à la masseuse Adji Sarr et l’autre sur le dossier Prodac dont le procès a été renvoyé trois (3) fois de suite. Il sera tenu le 30 mars prochain.