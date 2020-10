Ahmed Khalifa Niasse met en garde Macky contre le syndrome IBK et tire sur l’imam Dicko

Ahmed Khalifa Niasse a déclaré, ce dimanche à l’émission le « Jury du dimanche », de Mamoudou Ibra Kane, sur iRadio que le Sénégal doit faire des réformes pour éviter le cas IBK au Mali.



« Le Sénégal doit faire des réformes si non le cas Ibrahim Boubacar Keïta, va nous venir sous une autre forme », alerte le chef religieux de la famille Niassène.



Pour le marabout, « les mêmes ingrédients sont présents, et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. L’Etat sénégalais ignore les marabouts. On leur donne de l’aumône, c’est du riz, comme je l’ai écrit, dans un pamphlet. Alors on donne au marabout du riz, et ils rient. Ils devraient pleurer ».



Imam Dicko est un anti-modèle

Parlant d’Imam Dicko, Ahmed Khalifa Niasse ajoute : «C’est un anti-modèle. Parce qu’il a utilisé sa qualité d’Imam pour déstabiliser l’État. C’est hors la mission de l’Imam. Qui doit cerner sa mission dans sa mosquée. Il est en dehors de sa mosquée, et a utilisé un certain mécontentement populaire pour défaire l’État ».



Selon lui, ce dernier devrait simplement ouvrir des négociations avec le tenant du pouvoir, qu’était IBK, jusqu’à ce qu’il fasse la bonne réforme.



Par contre, précise Ahmed Khalifa Niasse : « je ne dis pas marabouts unissez-vous pour prendre le pouvoir. Je dis marabouts ne prenez pas le pouvoir mais n’en soyez pas absent. Vous devez être là ».