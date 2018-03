Aïda Mbodj: «les démocrates ne peuvent pas laisser le président de la République choisir ses adversaires »

Les députés non inscrits et le groupe parlementaire « Liberté et Démocratie », se sont rencontrés cet après-midi pour parler de la situation politique du pays. Une occasion pour Aïda Mbodj d’interpeler le Président Macky Sall. Pour elle, « les démocrates ne peuvent pas laisser le président de la République choisir ses adversaires ».



Elle a aussi déclaré que « le projet de parrainage que veut instaurer le Président Macky Sall est inconstitutionnel. Le système de parrainage est non détachable du mode d’élection du président de la République. Or, le mode d’élection ne peut faire l’objet de révision selon l’alinéa 7 de l’article 103 de la nouvelle Constitution ».



Se voulant claire Aïda Mbodj confirme : « La forme républicaine, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandat constitutif du président de la République ne peuvent faire l’objet de révision ».



Lui emboîtant le pas, Déthié Fall martèle : «nous avons un pays malade de son Président Macky Sall, l’Assemblée nationale est malade ». Selon lui, «le vote du parrainage est une catastrophe pour notre démocratie». Pour lui, « après l’instrumentalisation de la justice, Macky Sall veut se doter d’un autre instrument pour éliminer ses adversaires politiques ».