Aida Sow Diawara veut la déclassification de la bande de filaos de Golfe sud pour…

La bande de filaos de Guédiawaye doit être déclassifiée afin de permettre d’investir dans des projets d’intérêt général. Telle est la proposition de l’édile de la commune de Golfe-Sud, Aïda Sow Diawara. Cette dernière est convaincue qu’avec cette solution, sa localité «qui manque de tout » pourrait enfin sortir la tête de l’eau.



«Nous avons beaucoup de projets. Nous n’avons ni salle de spectacle, ni stade, entre autres ? Donc nous avons besoin d’espace. Il est vrai qu’à Golfe-Sud il n’y a plus beaucoup d’espace, mais qu'on nous laisse un lopin vers le littoral, et nous pensons qu’il faut déclassifier les 6 hectares qu’il reste dans cette zone pour qu’on puisse mettre une école de formation pour les jeunes, un complexe sportif et une Maison de la femme, ainsi que d’autres structures pour l’épanouissement des populations», a-t-elle déclaré.



Aida Sow Diawara, par ailleurs parlementaire à l’Assemblée nationale, s’exprimait dans le cadre de la cérémonie de partage du plan de développement de sa commune.