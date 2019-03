Air Sénégal a réceptionné son premier A330neo

La compagnie sénégalaise Air Sénégal a réceptionné son nouveau joyau. En effet, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les responsables de ladite compagnie informent avoir reçu «son premier A330neo». Et, ajoute le document, «la compagnie est la première compagnie aérienne africaine à piloter ce gros-porteur de nouvelle génération d’Airbus, doté de moteurs à la pointe de la technologie, de nouvelles ailes à l’aérodynamisme amélioré et d’une conception en bout d’aile incurvée, inspiré des meilleures pratiques de l’Airbus A350 XWB».



Sur les caractéristiques de l’appareil, le document indique qu’il est équipé «d'une cabine à trois classes comprenant 32 sièges en classe Affaires, 21 sièges Premium Plus et 237 sièges en classe Économie». Avant d’ajouter que : «Air Sénégal envisage d'exploiter son premier A330neo sur sa ligne Dakar-Paris et de développer davantage son réseau moyen-courrier et long-courrier…»



«Par ailleurs, conclut-il, Air Sénégal et la Fondation Airbus se sont associées pour effectuer un premier vol de bienfaisance : le premier A330neo d’Air Sénégal a décollé de Toulouse en direction de l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar avec 13 tonnes de marchandises données par Aviation Sans Frontières, l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole et La Chaîne de l’Espoir. Les produits seront remis au centre hospitalier de Saint-Louis du Sénégal et à la Fondation Servir le Sénégal, dirigée par la Première Dame du pays, Mme Marième Faye Sall».