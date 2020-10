Aïssata Tall Sall donne ses nouvelles

On l'entendait presque jamais depuis sa nomination comme Envoyé spéciale du président de la République. Aïssata Tall Sall vient de donner ses nouvelles sur sa page facebook.



"Mme le Ministre d'État, Envoyé Spéciale du Président de la République et Maire de Podor a accompagné son Excellence Macky Sall en visite officielle au Nigeria. Les chefs d'État du Nigeria, du Sénégal et de la Guinée Bissau ont passé en revue les questions bilatérales et multilatérales intéressant nos pays", peut-on lire sur le compte facebook de l'ex-député.



Elle a révélé que "le Président Macky Sall, par son leadership incontestable a mené, par visio-conférence, une importante réunion avec le DFC, un organisme de financement américain en soutien aux investissements en Afrique qui consacrera 25 milliards de dollars pendant 5 ans dans divers domaines de développement".