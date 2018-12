Aissata Tall Sall interprète la présence des chefs d’Etat à l’investiture de Macky Sall

Investie samedi par son mouvement « Oser l’avenir », Me Aissata Tall Sall est revenue sur la présence des chefs d’Etat dont Alassane Ouattara et Adama Barrow à l’investiture, par la coalition au pouvoir, du président Macky Sall, le 1er décembre.



« Certes, ils (les chefs d’Etat africains qui ont pris part à l’investiture) étaient là dans le cadre d’une rencontre politique, mais l’on n’avait pas à se faire ce mélange de genre. Cela est regrettable de la part du président Macky Sall », estime le maire de Podor.



Selon la présidente de Oser l’avenir, ils l’ont fait pour « façonner psychologiquement les Sénégalais et leur dire que la victoire a déjà été acquise. Nous montrons aux Sénégalais que l’on est loin de la victoire chantée ».



« Le jeu, c’était de mettre dans la tête des Sénégalais que le candidat Macky Sall a gagné », a-t-elle interprété, ajoutant que « ce n’est ni servir le Sénégal, ni sa démocratie ».