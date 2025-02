Al Nassr : Le magnifique geste de Cristiano Ronaldo envers Sadio Mané

Al-Nassr est parvenu ce mardi à revenir à 4 points d’Al-Hilal, en disposant d’Al Wehda (0-2). Acteur majeur de ce match : Cristiano Ronaldo. Le Portugais a permis aux siens d’ouvrir le score dès le retour des vestiaires, à la 48e minute, avant d’obtenir un penalty après avoir vu son coup franc heurter la main d’un adversaire dans la surface de réparation. Et la légende du Real Madrid ne s’est pas jetée sur le ballon pour soigner ses statistiques.



Plutôt que de tenter d’inscrire son 17e but de la saison en 20 matchs de Saudi Pro League, CR7 a fait le choix d’être altruiste. Le quintuple Ballon d’Or a laissé son coéquipier Sadio Mané s’en charger, lui qui n’avait plus marqué depuis neuf matchs.



Et le vainqueur de l’Euro 2016 semble l’avoir fait de bon cœur, puisqu’il a même encouragé le public à pousser derrière le Sénégalais. Une belle image.





