Al-Shabab s’attaque à l’Etat Islamique en Somalie

Les dirigeants d'Al-Shabab ont diffusé une déclaration de 42 minutes accusant les combattants du groupe de l'État islamique (IS) de "gâcher le djihad en cours en Somalie".



Par l'intermédiaire de son porte-parole, Ali Mohamud - alias Ali Rage, le groupe a appelé ses combattants à mener des attaques pour éliminer les combattants du SI.



Mohamud a dit que les combattants du SI étaient "une maladie mortelle" et "un cancer".



L’Etat Islamique a multiplié les attaques en Somalie ces derniers mois, suite à la perte par le groupe de ses califats en Syrie et en Irak à la fin de l'année dernière.



Al-Shabab a accusé son groupe rival djihadiste, le groupe d'Etat islamique en Somalie, de conspiration, selon le site Web Calamada du pro-al-Shabab.



Le 16 décembre, une troupe de l'États islamiques s'est heurté à al-Shabab dans les régions du nord du Puntland.



Le 18 décembre, l'agence de presse de l'État islamique, Amaq, a diffusé une vidéo montrant cet affrontement.



La faction de l'État islamique en Somalie, qui a son siège à Qandala, dans la région semi-autonome du Puntland, a vu le jour en 2015. Il est dirigé par Abdulkadir Mumin, un citoyen britannique né en Somalie.