Al Shebab attaque une base militaire américaine

Les habitants de la région ont signalé de violents coups de feu à l'aéroport de Baledogle, dans le sud de la région du Bas-Shabelle.



Le groupe militant al-Shabab a déclaré qu'il avait mené l'attaque, utilisant une voiture piégée pour faire sauter les portes avant d'envoyer ses combattants à l'intérieur.

Les responsables militaires indiquent que les djihadistes ont été repoussés.



Al-Shabab a déclaré dans un communiqué que le raid était en cours.



"Après avoir violé le périmètre de la base fortifiée, les moudjahidin [guerriers saints] ont pris d'assaut le complexe militaire, engageant les croisés dans une intense fusillade."



La base, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio, abriterait les forces spéciales américaines, les forces spéciales somaliennes et les soldats de la paix ougandais.



Par ailleurs, un convoi militaire italien a été touché par une explosion à Mogadiscio, a déclaré le ministère italien de la Défense. Aucune victime n'a encore été signalée.



Depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, les Etats-Unis ont fortement accru leurs frappes aériennes contre Al-Shabab, qui est lié à Al-Qaïda.



Selon des responsables somaliens, le groupe a intensifié ses attaques à Mogadiscio en représailles aux frappes aériennes.



Le département d'État américain affirme qu'al-Shabab conserve le contrôle d'une grande partie du pays et a la capacité de mener des attaques très médiatisées en utilisant des kamikazes, des engins explosifs, des mortiers et des armes légères.