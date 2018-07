Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2020

Le président ivoirien l'a annoncé lors de la création du parti unifié, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Il rassemble les partis de la coalition au pouvoir en dehors du PDCI, de Henri Konan Bédié.



L'assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi de ce lundi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.



L'actuel président de la République prend la tête de cette nouvelle formation politique. Alassane Ouattara a lors de son discours, fait le point sur ses ambitions politiques pour 2020.



''La France a aujourd'hui un président qui a 40 ans, je ne dis pas que je suis vieux mais cela donne à réfléchir. Le monde change. Nous devons travailler le président Bédié et moi, la main dans la main pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020'' a déclaré Alassane Ouattara.



En plus du Rassemblement Des Républicains (RDR), quatre autres formations composent le RHDP. Il s'agit de l'UDPCI, le MFA, le PIT et l'UDCI.



Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de Henri Konan Bédié a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée.



Il a soutenu deux fois Alassane Ouattara pour les présidentielles et attend un retour d'ascenseur. Dans son discours devant les militants du nouveau RHDP, le président Ouattara a lancé un appel au président du PDCI, Henri Konan Bédié.



"Il faut que nous restions ensemble. Ce mariage, pas de divorce", a affirmé M. Ouattara, rappelant les victoires passées obtenues grâce à l'union, en particulier pendant la crise post-électorale de 2010-2011.



Un groupe de dissidents du PDCI composé de cadres de ce parti qui se revendiquent pro-parti unifié a rejoint le nouveau RHDP.