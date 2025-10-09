Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est l'agence de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé l'alcool comme cancérigène pour l'homme depuis 1988. L'étude souligne que l'alcool est une cause majeure et évitable de la maladie. A cet effet, le CIRC a indiqué mercredi qu'une consommation d'alcool, même modérée, est associée à un risque accru de développer sept types de cancer.



Selon ce centre basé à Lyon et dépendant de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), la consommation d'alcool serait responsable d'environ 4% de tous les nouveaux cas de cancer dans le monde chaque année. Même une consommation modérée d'alcool augmente le risque de cancer.



« La consommation d'alcool est à l'origine de plus de 200 maladies et lésions, dont le cancer», explique le Dr Harriet Rumgay, scientifique au sein de la Division de surveillance du cancer du Circ. « Réduire sa consommation d'alcool réduit le risque de cancer. Aucune quantité d'alcool n'est totalement sans risque », a-t-il prévenu.



La consommation d'alcool est un problème majeur de santé publique, en partie en raison de son rôle bien établi dans l'augmentation du risque de cancer. En 1988, le programme des monographies du Circ a classé les boissons alcoolisées comme cancérigènes pour l'homme.



En 2020, la consommation d'alcool a été associée à 741.000 nouveaux cas de cancer dans le monde. Les hommes représentaient plus des trois quarts (78 %) de cette charge de morbidité.



Les types de cancer les plus fréquemment associés à la consommation d'alcool étaient le cancer de l'œsophage taxes (190.000 cas), le cancer du foie (155.000 cas) et le cancer sein chez les femmes ( 98.000 cool cas). Or, malgré les préoccupations impe croissantes en matière de publique, la consommation d'alcool continue d'augmenter.



Dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique, dans le Pacifique occidental, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. La consommation est actuellement la plus élevée en Europe, où la sensibilisation reste faible, moins de la moitié des personnes savent que l'alcool peut causer le cancer.



Les proportions de cancers attribuables à l'alcool étaient les plus élevées chez les hommes dans des régions telles que l'Asie de l'Est (9%) et l'Europe centrale et orientale (8%), et chez les femmes en Europe centrale et orientale (3 %), en Australie et en Nouvelle-Zé lande (3%) et en Europe occidentale (3%). En termes de niveaux de consommation d'alcool, la consommation « à risque » (2 à 6 verres d'alcool par jour) et la consommation « excessive » (6 verres d'alcool par jour) représentaient la majorité des cas, mais même une consommation « modérée » (2 verres d'alcool par jour) a causé plus de 100.000 nouveaux cas de cancer dans le monde en 2020.



Sur le plan économique, les décès liés au cancer dus à l'alcool ont coûté environ 4,6 milliards d'euros en perte de productivité en Europe (Union européenne plus Islande, Norvège, Suisse et Royaume-Uni) en 2018.



Une récente étude de modélisation menée en collaboration avec des scientifiques du Circ a montré que le doublement des taxes sur l'alcool aurait pu prévenir 6% des nouveaux cas de cancer et des décès liés à l'alcool en Europe en 2019. Les bénéfices potentiels les plus importants ont été observés pour le cancer du sein chez les femmes et le cancer colorectal.