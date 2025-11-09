Alerte Météo : des pluies hors saison attendues dans plusieurs régions du Sénégal du 11 au 14 novembre

Un phénomène météorologique singulier s’annonce sur le Sénégal. En effet, des pluies faibles à modérées sont attendues dans plusieurs régions du pays, du 11 au 14 novembre 2025, selon les prévisions des services spécialisés. Ces précipitations, qualifiées de « hors saison », s’accompagneront d’une baisse notable des températures, offrant un répit bienvenu après des semaines de chaleur intense.



Les régions concernées couvrent une grande partie du territoire national. Dans le Sud-Est, Kédougou, Tambacounda et Bakel seront touchées. Le Centre, incluant Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack et Dakar, connaîtra également ces averses. Le Nord, avec Saint-Louis, Linguère, Matam et Podor, et le Sud, notamment Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, ne seront pas épargnés.