Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Alerte Météo : des pluies intermittentes et orages attendus cet après-midi (Anacim)



Alerte Météo : des pluies intermittentes et orages attendus cet après-midi (Anacim)
L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, (Anacim) a annoncé ce mardi, des pluies intermittentes qui intéresseront les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Diourbel. 

Selon le bulletin météorologique parvenu à PressAfrik, des orages et des pluies toucheront le nord du pays notamment : Saint- louis, Podor, Linguère, Louga mais aussi, le Sud en l’occurrence, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou.

Toujours selon la note, le reste du pays sera dominé par des nuages denses, pouvant occasionner des pluies faibles par des endroits 
Autres articles

Khadiatou Diallo (stagiaire)

Mardi 9 Septembre 2025 - 16:59


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter