Alerte météo : des orages isolés attendus dans le sud et le centre-Ouest cet après-midi

Ce mardi 2 septembre s’annonce sous de contrastes météorologiques sur le territoire sénégalais. Si la matinée reste globalement sereine, l’après-midi devrait être marquée par une activité orageuse localisée, notamment dans plusieurs régions du pays.
Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), le ciel est parsemé de nuages denses, mais sans menace immédiate de pluie. Les populations peuvent ainsi vaquer à leurs activités habituelles en profitant d’une relative douceur et de quelques belles éclaircies.
Dès cet après-midi, des orages isolés sont prévus dans plusieurs zones notamment dans le sud à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et au centre et Ouest : Kaolack, Fatick, Diourbel, Mbour, Thiès.
L'Anacim invite les populations de ces localités à rester prudentes, notamment en évitant les déplacements non indispensables pendant les intempéries et en se tenant informées via les canaux officiels.
