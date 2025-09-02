Alerte météo : des orages isolés attendus dans le sud et le centre-Ouest cet après-midi

Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), le ciel est parsemé de nuages denses, mais sans menace immédiate de pluie. Les populations peuvent ainsi vaquer à leurs activités habituelles en profitant d’une relative douceur et de quelques belles éclaircies.

Dès cet après-midi, des orages isolés sont prévus dans plusieurs zones notamment dans le sud à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et au centre et Ouest : Kaolack, Fatick, Diourbel, Mbour, Thiès.

L'Anacim invite les populations de ces localités à rester prudentes, notamment en évitant les déplacements non indispensables pendant les intempéries et en se tenant informées via les canaux officiels.

Ce mardi 2 septembre s’annonce sous de contrastes météorologiques sur le territoire sénégalais. Si la matinée reste globalement sereine, l’après-midi devrait être marquée par une activité orageuse localisée, notamment dans plusieurs régions du pays.